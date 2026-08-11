Сьогоднішня ціна Hermes OS

Поточна ціна Hermes OS (HERMESOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HERMESOS до USD становить $ 0 за HERMESOS.

Hermes OS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 119, з циркуляційною пропозицією у 100,00B HERMESOS. Протягом останніх 24 годин HERMESOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HERMESOS змінився на -0,32% за останню годину та на -7,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hermes OS (HERMESOS)

Ринкова капіталізація $ 84,12K$ 84,12K $ 84,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,12K$ 84,12K $ 84,12K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Hermes OS — $ 84,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERMESOS — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,12K.