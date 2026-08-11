Сьогоднішня ціна Hermes Desktop

Поточна ціна Hermes Desktop (HD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HD до USD становить $ 0 за HD.

Hermes Desktop наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 304, з циркуляційною пропозицією у 100,00B HD. Протягом останніх 24 годин HD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HD змінився на -0,32% за останню годину та на -6,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hermes Desktop (HD)

Ринкова капіталізація $ 30,30K$ 30,30K $ 30,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,30K$ 30,30K $ 30,30K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Hermes Desktop — $ 30,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HD — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,30K.