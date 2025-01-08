Сьогоднішня ціна Hermes DAO (HMX)

Поточна ціна Hermes DAO (HMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.85K USD. Ціна HMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hermes DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.65 USD

- зміна ціни Hermes DAO протягом дня — -4.92%

- циркуляційна пропозиція – 81.33M USD

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