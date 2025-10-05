Ціна Hermes AI Investment Fund (HERMES)
Актуальна ціна Hermes AI Investment Fund (HERMES) становить --. За останні 24 години HERMES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HERMES становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то HERMES змінився на +0,08% за останню годину, -4,80% за 24 години та на +9,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Hermes AI Investment Fund — $ 72,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERMES — 896,14B, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,79K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,80%
|30 днів
|$ 0
|-13,80%
|60 днів
|$ 0
|-26,19%
|90 днів
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
