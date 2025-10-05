Актуальна ціна Hermes AI Investment Fund сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HERMES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HERMES на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hermes AI Investment Fund сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HERMES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HERMES на MEXC вже зараз.

Логотип Hermes AI Investment Fund

Ціна Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HERMES до USD:

--
----
-4,60%1D
Графік ціни Hermes AI Investment Fund (HERMES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,08%

-4,80%

+9,47%

+9,47%

Актуальна ціна Hermes AI Investment Fund (HERMES) становить --. За останні 24 години HERMES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HERMES становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HERMES змінився на +0,08% за останню годину, -4,80% за 24 години та на +9,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 72,40K
$ 72,40K$ 72,40K

--
----

$ 80,79K
$ 80,79K$ 80,79K

896,14B
896,14B 896,14B

1 000 000 000 000,0
1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hermes AI Investment Fund — $ 72,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERMES — 896,14B, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,79K.

Історія ціни Hermes AI Investment Fund (HERMES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hermes AI Investment Fund до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,80%
30 днів$ 0-13,80%
60 днів$ 0-26,19%
90 днів$ 0--

Що таке Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Прогноз ціни Hermes AI Investment Fund (USD)

Скільки коштуватиме Hermes AI Investment Fund (HERMES) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hermes AI Investment Fund (HERMES) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hermes AI Investment Fund.

Перегляньте прогноз ціни Hermes AI Investment Fund вже зараз!

HERMES до місцевих валют

Токеноміка Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Розуміння токеноміки Hermes AI Investment Fund (HERMES) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HERMES зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Скільки сьогодні коштує Hermes AI Investment Fund (HERMES)?
Актуальна ціна HERMES у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HERMES до USD?
Поточна ціна HERMES до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hermes AI Investment Fund?
Ринкова капіталізація HERMES — $ 72,40K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HERMES?
Циркуляційна пропозиція HERMES — 896,14B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HERMES?
HERMES досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HERMES?
Історична мінімальна ціна HERMES становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі HERMES?
Актуальний обсяг торгівлі HERMES за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HERMES цього року?
HERMES може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HERMES для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:35 (UTC+8)

