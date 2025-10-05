Інформація щодо ціни Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) -4,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,47%

Актуальна ціна Hermes AI Investment Fund (HERMES) становить --. За останні 24 години HERMES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HERMES становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HERMES змінився на +0,08% за останню годину, -4,80% за 24 години та на +9,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Ринкова капіталізація $ 72,40K$ 72,40K $ 72,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 80,79K$ 80,79K $ 80,79K Циркуляційне постачання 896,14B 896,14B 896,14B Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hermes AI Investment Fund — $ 72,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERMES — 896,14B, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,79K.