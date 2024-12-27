Ціна Herity Network (HER)
Поточна ціна Herity Network (HER) сьогодні становить 0.00353014 USD з ринковою капіталізацією $ 167.33K USD. Ціна HER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Herity Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.41 USD
- зміна ціни Herity Network протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 47.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Herity Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Herity Network до USD становила $ -0.0000274122.
За останні 60 днів зміна ціни Herity Network до USD становила $ +0.0001458936.
За останні 90 днів зміна ціни Herity Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0000274122
|-0.77%
|60 днів
|$ +0.0001458936
|+4.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Herity Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.06%
-4.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
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