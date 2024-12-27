Сьогоднішня ціна Herity Network (HER)

Поточна ціна Herity Network (HER) сьогодні становить 0.00353014 USD з ринковою капіталізацією $ 167.33K USD. Ціна HER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Herity Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.41 USD

- зміна ціни Herity Network протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 47.40M USD

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