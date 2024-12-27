Ціна Hercules Token (TORCH)
Поточна ціна Hercules Token (TORCH) сьогодні становить 0.814299 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна TORCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hercules Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65K USD
- зміна ціни Hercules Token протягом дня — +3.16%
- циркуляційна пропозиція – 2.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hercules Token до USD становила $ +0.02493263.
За останні 30 днів зміна ціни Hercules Token до USD становила $ -0.1441200113.
За останні 60 днів зміна ціни Hercules Token до USD становила $ +0.1709090641.
За останні 90 днів зміна ціни Hercules Token до USD становила $ -0.0215091029813532.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02493263
|+3.16%
|30 днів
|$ -0.1441200113
|-17.69%
|60 днів
|$ +0.1709090641
|+20.99%
|90 днів
|$ -0.0215091029813532
|-2.57%
Останній аналіз цін Hercules Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+3.16%
+12.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.
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