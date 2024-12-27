Сьогоднішня ціна Hercules Token (TORCH)

Поточна ціна Hercules Token (TORCH) сьогодні становить 0.814299 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна TORCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hercules Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65K USD

- зміна ціни Hercules Token протягом дня — +3.16%

- циркуляційна пропозиція – 2.97M USD

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