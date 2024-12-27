Сьогоднішня ціна HERBCOIN (HERB)

Поточна ціна HERBCOIN (HERB) сьогодні становить 0.101597 USD з ринковою капіталізацією $ 9.38M USD. Ціна HERB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HERBCOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD

- зміна ціни HERBCOIN протягом дня — +1.99%

- циркуляційна пропозиція – 92.31M USD

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