Ціна HERBCOIN (HERB)
Поточна ціна HERBCOIN (HERB) сьогодні становить 0.101597 USD з ринковою капіталізацією $ 9.38M USD. Ціна HERB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HERBCOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD
- зміна ціни HERBCOIN протягом дня — +1.99%
- циркуляційна пропозиція – 92.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HERBCOIN до USD становила $ +0.00198016.
За останні 30 днів зміна ціни HERBCOIN до USD становила $ -0.0493614713.
За останні 60 днів зміна ціни HERBCOIN до USD становила $ -0.0016869673.
За останні 90 днів зміна ціни HERBCOIN до USD становила $ -0.06886431980700968.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00198016
|+1.99%
|30 днів
|$ -0.0493614713
|-48.58%
|60 днів
|$ -0.0016869673
|-1.66%
|90 днів
|$ -0.06886431980700968
|-40.39%
Останній аналіз цін HERBCOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.31%
+1.99%
-19.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.
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