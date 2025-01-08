Ціна Herbalist (HERB)
Поточна ціна Herbalist (HERB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 556.32 USD. Ціна HERB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Herbalist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Herbalist протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 5.56B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Herbalist до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Herbalist до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Herbalist до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Herbalist до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|-94.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Herbalist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.
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