Сьогоднішня ціна Herald Agent

Поточна ціна Herald Agent (HERALD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HERALD до USD становить $ 0 за HERALD.

Herald Agent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31,453, з циркуляційною пропозицією у 100.00B HERALD. Протягом останніх 24 годин HERALD торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HERALD змінився на -- за останню годину та на +2.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Herald Agent (HERALD)

Ринкова капіталізація $ 31.45K$ 31.45K $ 31.45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31.45K$ 31.45K $ 31.45K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Herald Agent — $ 31.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERALD — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31.45K.