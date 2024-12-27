Сьогоднішня ціна Hera Finance (HERA)

Поточна ціна Hera Finance (HERA) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 6.34M USD. Ціна HERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hera Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.08K USD

- зміна ціни Hera Finance протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 4.24M USD

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