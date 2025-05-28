Сьогоднішня ціна Henlo Kart (KART)

Поточна ціна Henlo Kart (KART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,47M USD. Ціна KART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Henlo Kart:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Henlo Kart протягом дня — +5,83%

- циркуляційна пропозиція – 210,69T USD

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