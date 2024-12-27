Ціна Henlo (HENLO)
Поточна ціна Henlo (HENLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.02M USD. Ціна HENLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Henlo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.71K USD
- зміна ціни Henlo протягом дня — -9.13%
- циркуляційна пропозиція – 176.73T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Henlo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Henlo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Henlo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Henlo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.13%
|30 днів
|$ 0
|+49.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Henlo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-9.13%
+34.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HENLO kart by Onchain Gaias is a telegram mini app that combines cute hamsters, onchain ai agents, hamster races, a memecoin, a huge jackpot all players compete for, referral links, and ai passive income. Henlo Kart, a hamster racing minigame, is the first of many games for the Onchain General Intelligence (OGI) Network, a decentralized platform that enables the creation, training, and deployment of open, decentralized AI Agents.
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