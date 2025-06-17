Ціна HenjinAI (HENAI)
Поточна ціна HenjinAI (HENAI) сьогодні становить 0,00019812 USD з ринковою капіталізацією $ 15,18K USD. Ціна HENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HenjinAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HenjinAI протягом дня — +0,61%
- циркуляційна пропозиція – 76,86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HenjinAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HenjinAI до USD становила $ -0,0001376039.
За останні 60 днів зміна ціни HenjinAI до USD становила $ -0,0001929683.
За останні 90 днів зміна ціни HenjinAI до USD становила $ -0,0008845870761625522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,61%
|30 днів
|$ -0,0001376039
|-69,45%
|60 днів
|$ -0,0001929683
|-97,39%
|90 днів
|$ -0,0008845870761625522
|-81,70%
Останній аналіз цін HenjinAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,20%
+0,61%
-10,14%
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