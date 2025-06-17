Сьогоднішня ціна HenjinAI (HENAI)

Поточна ціна HenjinAI (HENAI) сьогодні становить 0,00019812 USD з ринковою капіталізацією $ 15,18K USD. Ціна HENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HenjinAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HenjinAI протягом дня — +0,61%

- циркуляційна пропозиція – 76,86M USD

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