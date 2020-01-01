Токеноміка Hempy (HEMPY) Дізнайтеся ключову інформацію про Hempy (HEMPY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hempy (HEMPY) Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine. Офіційний вебсайт: https://www.hempy.science/ Купити HEMPY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hempy (HEMPY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hempy (HEMPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 226,62K $ 226,62K $ 226,62K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 557,58M $ 557,58M $ 557,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 406,43K $ 406,43K $ 406,43K Історичний максимум: $ 0,00459128 $ 0,00459128 $ 0,00459128 Історичний мінімум: $ 0,00014812 $ 0,00014812 $ 0,00014812 Поточна ціна: $ 0,00040643 $ 0,00040643 $ 0,00040643 Дізнайтеся більше про ціну Hempy (HEMPY)

Токеноміка Hempy (HEMPY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hempy (HEMPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HEMPY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HEMPY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HEMPY, досліджуйте ціну токена HEMPY в реальному часі!

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