Ціна Hempy (HEMPY)
Поточна ціна Hempy (HEMPY) сьогодні становить 0.00121321 USD з ринковою капіталізацією $ 706.03K USD. Ціна HEMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hempy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.06K USD
- зміна ціни Hempy протягом дня — +21.15%
- циркуляційна пропозиція – 581.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hempy до USD становила $ +0.00021179.
За останні 30 днів зміна ціни Hempy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hempy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hempy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021179
|+21.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hempy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.28%
+21.15%
-29.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.
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