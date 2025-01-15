Сьогоднішня ціна Hempy (HEMPY)

Поточна ціна Hempy (HEMPY) сьогодні становить 0.00121321 USD з ринковою капіталізацією $ 706.03K USD. Ціна HEMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hempy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.06K USD

- зміна ціни Hempy протягом дня — +21.15%

- циркуляційна пропозиція – 581.96M USD

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