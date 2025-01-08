Сьогоднішня ціна Hemis (HMS)

Поточна ціна Hemis (HMS) сьогодні становить 0.112601 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hemis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 863.45 USD

- зміна ціни Hemis протягом дня — -4.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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