Ціна Hemis (HMS)
Поточна ціна Hemis (HMS) сьогодні становить 0.112601 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hemis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 863.45 USD
- зміна ціни Hemis протягом дня — -4.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hemis до USD становила $ -0.0049774783770019.
За останні 30 днів зміна ціни Hemis до USD становила $ +0.0305648208.
За останні 60 днів зміна ціни Hemis до USD становила $ +0.0584118250.
За останні 90 днів зміна ціни Hemis до USD становила $ +0.01439529172876052.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0049774783770019
|-4.23%
|30 днів
|$ +0.0305648208
|+27.14%
|60 днів
|$ +0.0584118250
|+51.88%
|90 днів
|$ +0.01439529172876052
|+14.66%
Останній аналіз цін Hemis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-4.23%
-37.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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