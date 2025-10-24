Інформація щодо ціни Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 108 844 $ 108 844 $ 108 844 Мін. за 24 год $ 111 505 $ 111 505 $ 111 505 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 108 844$ 108 844 $ 108 844 Макс. за 24 год $ 111 505$ 111 505 $ 111 505 Рекордний максимум $ 125 574$ 125 574 $ 125 574 Найнижча ціна $ 104 795$ 104 795 $ 104 795 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +2,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,57%

Актуальна ціна Hemi Bitcoin (HEMIBTC) становить $111 480. За останні 24 години HEMIBTC торгувався між мінімумом у $ 108 844 і максимумом у $ 111 505, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEMIBTC становить $ 125 574, тоді як його історичний мінімум — $ 104 795.

Що стосується короткострокових результатів, то HEMIBTC змінився на -0,02% за останню годину, +2,31% за 24 години та на +2,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Ринкова капіталізація $ 5,25M$ 5,25M $ 5,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,25M$ 5,25M $ 5,25M Циркуляційне постачання 47,11 47,11 47,11 Загальна пропозиція 47,11239553 47,11239553 47,11239553

Поточна ринкова капіталізація Hemi Bitcoin — $ 5,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEMIBTC — 47,11, зі загальною пропозицією 47.11239553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,25M.