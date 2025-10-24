Актуальна ціна Hemi Bitcoin сьогодні становить 111 480 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HEMIBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HEMIBTC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hemi Bitcoin сьогодні становить 111 480 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HEMIBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HEMIBTC на MEXC вже зараз.

Докладніше про HEMIBTC

Інформація про ціну HEMIBTC

Токеноміка HEMIBTC

Прогноз ціни HEMIBTC

Логотип Hemi Bitcoin

Ціна Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HEMIBTC до USD:

$111 480
+2,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hemi Bitcoin (HEMIBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:14:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 108 844
Мін. за 24 год
$ 111 505
Макс. за 24 год

$ 108 844
$ 111 505
$ 125 574
$ 104 795
-0,02%

+2,31%

+2,57%

+2,57%

Актуальна ціна Hemi Bitcoin (HEMIBTC) становить $111 480. За останні 24 години HEMIBTC торгувався між мінімумом у $ 108 844 і максимумом у $ 111 505, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEMIBTC становить $ 125 574, тоді як його історичний мінімум — $ 104 795.

Що стосується короткострокових результатів, то HEMIBTC змінився на -0,02% за останню годину, +2,31% за 24 години та на +2,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

$ 5,25M
--
$ 5,25M
47,11
47,11239553
Поточна ринкова капіталізація Hemi Bitcoin — $ 5,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEMIBTC — 47,11, зі загальною пропозицією 47.11239553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,25M.

Історія ціни Hemi Bitcoin (HEMIBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hemi Bitcoin до USD становила $ +2 518,74.
За останні 30 днів зміна ціни Hemi Bitcoin до USD становила $ -939,4865520000.
За останні 60 днів зміна ціни Hemi Bitcoin до USD становила $ -2 565,8794200000.
За останні 90 днів зміна ціни Hemi Bitcoin до USD становила $ -5 812,51786113426.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2 518,74+2,31%
30 днів$ -939,4865520000-0,84%
60 днів$ -2 565,8794200000-2,30%
90 днів$ -5 812,51786113426-4,95%

Що таке Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Hemi Bitcoin (USD)

Скільки коштуватиме Hemi Bitcoin (HEMIBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hemi Bitcoin (HEMIBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hemi Bitcoin.

Перегляньте прогноз ціни Hemi Bitcoin вже зараз!

HEMIBTC до місцевих валют

Токеноміка Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Розуміння токеноміки Hemi Bitcoin (HEMIBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HEMIBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Скільки сьогодні коштує Hemi Bitcoin (HEMIBTC)?
Актуальна ціна HEMIBTC у USD становить 111 480 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HEMIBTC до USD?
Поточна ціна HEMIBTC до USD — $ 111 480. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hemi Bitcoin?
Ринкова капіталізація HEMIBTC — $ 5,25M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HEMIBTC?
Циркуляційна пропозиція HEMIBTC — 47,11 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HEMIBTC?
HEMIBTC досяг історичної максимальної ціни у 125 574 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HEMIBTC?
Історична мінімальна ціна HEMIBTC становила 104 795 USD.
Який обсяг торгівлі HEMIBTC?
Актуальний обсяг торгівлі HEMIBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HEMIBTC цього року?
HEMIBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HEMIBTC для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.