Ціна Hemera (HEM)
Поточна ціна Hemera (HEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.82K USD. Ціна HEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hemera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.37 USD
- зміна ціни Hemera протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 453.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hemera до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hemera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hemera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hemera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-87.68%
|60 днів
|$ 0
|-81.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hemera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hemera Trading is an advanced and innovative crypto trading platform that utilizes AI and automated bots to enhance trading efficiency. It offers comprehensive tools for strategy automation, market analysis with AI, and copy trading, empowering users to optimize their cryptocurrency trading performance. An ecosystem where you can: Trade on Telegram: Execute & analyze trades directly via our Telegram bot. Create Custom Bots: Automate and personalize your own trading strategies. Automate Strategies: Implement and optimize our proven trading strategies. Design Strategies: Build, backtest, and refine your own trading approach. Exclusive AI Features with HEM Token: AI Portfolio Builder: Construct a diverse portfolio with AI insights. AI Technical Analysis (TA): Comprehensive market analysis and trends. AI Risk Management: Smart strategies to safeguard your investments. AI Smart Trading: Optimize your entry/exit points with precision using your own trained bot. Bullish Trend Catcher Indicator: Identify and capitalize on bullish trends. Crypto News and Sentiment: Stay informed with timely updates and market sentiment analysis. Trending Tokens: Receive insights on trending tokens with bullish scores.
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