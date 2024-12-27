Сьогоднішня ціна Hemera (HEM)

Поточна ціна Hemera (HEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.82K USD. Ціна HEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hemera:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.37 USD

- зміна ціни Hemera протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 453.07M USD

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