Ціна HelpKidz Coin (HKC)
Поточна ціна HelpKidz Coin (HKC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HKC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HelpKidz Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.90K USD
- зміна ціни HelpKidz Coin протягом дня — -4.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HelpKidz Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HelpKidz Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HelpKidz Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HelpKidz Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.25%
|30 днів
|$ 0
|-4.17%
|60 днів
|$ 0
|-8.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HelpKidz Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-4.25%
-1.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The HelpKidz Coin is a crypto project that aims to help children’s institutions and children with disabilities. How? The $HKC cryptocurrency buyers support these charitable causes with every purchase. So, once enough funds have accumulated for donation, the monetary amounts are put directly into a relevant project. Also, the HelpKidz Coin’s supply equals 1 billion, with a 1% allocated to the burn address. HKC is the BEP20 (BSC) token that’s compatible with third-party services (wallets, exchanges, listings, etc.) and provides easy integration. Besides, this cryptocurrency has an 8% taxation rate. So, the smart contract automatically deducts eight percent from each transaction and allocates it as follows. 3% goes to the rewards for holders. Also, 2% goes to the charity and the same amount to the liquidity pool. The rest 1% goes to the burning wallet.
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