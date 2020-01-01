Токеноміка Helping Hearts International (HHI) Дізнайтеся ключову інформацію про Helping Hearts International (HHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Helping Hearts International (HHI) With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Офіційний вебсайт: https://helpinghearts.co Купити HHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Helping Hearts International (HHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Helping Hearts International (HHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,64K $ 20,64K $ 20,64K Загальна пропозиція: $ 99,97M $ 99,97M $ 99,97M Циркуляційна пропозиція: $ 9,97M $ 9,97M $ 9,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 206,96K $ 206,96K $ 206,96K Історичний максимум: $ 0,074744 $ 0,074744 $ 0,074744 Історичний мінімум: $ 0,00155676 $ 0,00155676 $ 0,00155676 Поточна ціна: $ 0,00207013 $ 0,00207013 $ 0,00207013 Дізнайтеся більше про ціну Helping Hearts International (HHI)

Токеноміка Helping Hearts International (HHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Helping Hearts International (HHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HHI, досліджуйте ціну токена HHI в реальному часі!

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