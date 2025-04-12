Сьогоднішня ціна Helping Hearts International (HHI)

Поточна ціна Helping Hearts International (HHI) сьогодні становить 0.059914 USD з ринковою капіталізацією $ 597.69K USD. Ціна HHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Helping Hearts International:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Helping Hearts International протягом дня — +4.01%

- циркуляційна пропозиція – 9.97M USD

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