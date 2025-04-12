Ціна Helping Hearts International (HHI)
Поточна ціна Helping Hearts International (HHI) сьогодні становить 0.059914 USD з ринковою капіталізацією $ 597.69K USD. Ціна HHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helping Hearts International:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Helping Hearts International протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 9.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helping Hearts International до USD становила $ +0.00231066.
За останні 30 днів зміна ціни Helping Hearts International до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Helping Hearts International до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Helping Hearts International до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00231066
|+4.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Helping Hearts International: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+4.01%
+6.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.
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