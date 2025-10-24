Інформація щодо ціни Helpful Coin (HELPFUL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,57% Зміна ціни (1 дн.) +9,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,68%

Актуальна ціна Helpful Coin (HELPFUL) становить --. За останні 24 години HELPFUL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HELPFUL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HELPFUL змінився на -0,57% за останню годину, +9,62% за 24 години та на +28,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Helpful Coin (HELPFUL)

Ринкова капіталізація $ 11,25K$ 11,25K $ 11,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,25K$ 11,25K $ 11,25K Циркуляційне постачання 999,12M 999,12M 999,12M Загальна пропозиція 999 123 767,4011651 999 123 767,4011651 999 123 767,4011651

Поточна ринкова капіталізація Helpful Coin — $ 11,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HELPFUL — 999,12M, зі загальною пропозицією 999123767.4011651. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,25K.