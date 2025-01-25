Ціна Help The Homeless Coin (HTH)
Поточна ціна Help The Homeless Coin (HTH) сьогодні становить 0.00000796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Help The Homeless Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87 USD
- зміна ціни Help The Homeless Coin протягом дня — -3.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Help The Homeless Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Help The Homeless Coin до USD становила $ +0.0000019673.
За останні 60 днів зміна ціни Help The Homeless Coin до USD становила $ +0.0000019673.
За останні 90 днів зміна ціни Help The Homeless Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.44%
|30 днів
|$ +0.0000019673
|+24.72%
|60 днів
|$ +0.0000019673
|+24.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Help The Homeless Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-3.44%
+24.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The team at Help The Homeless Coin is dedicated to supporting and focusing on those that need assistance by aiding charities with boots on the ground.
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