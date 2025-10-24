Ціна HELP ME BEAT CANCER (CANCER)
Актуальна ціна HELP ME BEAT CANCER (CANCER) становить --. За останні 24 години CANCER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CANCER становить $ 0,00896552, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то CANCER змінився на -0,98% за останню годину, +9,47% за 24 години та на -47,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація HELP ME BEAT CANCER — $ 68,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CANCER — 999,81M, зі загальною пропозицією 999811368.149132. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,45K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HELP ME BEAT CANCER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HELP ME BEAT CANCER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HELP ME BEAT CANCER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HELP ME BEAT CANCER до USD становила $ 0.
Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄
Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈
Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚
