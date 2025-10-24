Інформація щодо ціни HELP ME BEAT CANCER (CANCER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00896552$ 0,00896552 $ 0,00896552 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,98% Зміна ціни (1 дн.) +9,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,71%

Актуальна ціна HELP ME BEAT CANCER (CANCER) становить --. За останні 24 години CANCER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CANCER становить $ 0,00896552, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CANCER змінився на -0,98% за останню годину, +9,47% за 24 години та на -47,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Ринкова капіталізація $ 68,45K$ 68,45K $ 68,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,45K$ 68,45K $ 68,45K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 811 368,149132 999 811 368,149132 999 811 368,149132

Поточна ринкова капіталізація HELP ME BEAT CANCER — $ 68,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CANCER — 999,81M, зі загальною пропозицією 999811368.149132. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,45K.