Ціна Helmet Insure (HELMET)
Поточна ціна Helmet Insure (HELMET) сьогодні становить 0.00378839 USD з ринковою капіталізацією $ 160.87K USD. Ціна HELMET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helmet Insure:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.06 USD
- зміна ціни Helmet Insure протягом дня — +0.96%
- циркуляційна пропозиція – 42.46M USD
Отримуйте оновлення цін HELMET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HELMET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helmet Insure до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Helmet Insure до USD становила $ +0.0003854285.
За останні 60 днів зміна ціни Helmet Insure до USD становила $ -0.0010824684.
За останні 90 днів зміна ціни Helmet Insure до USD становила $ -0.001953678608976579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.96%
|30 днів
|$ +0.0003854285
|+10.17%
|60 днів
|$ -0.0010824684
|-28.57%
|90 днів
|$ -0.001953678608976579
|-34.02%
Останній аналіз цін Helmet Insure: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+0.96%
+4.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto-assets insurance trading platform on BSC
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HELMET до AUD
A$0.0060993079
|1 HELMET до GBP
￡0.0029928281
|1 HELMET до EUR
€0.0035989705
|1 HELMET до USD
$0.00378839
|1 HELMET до MYR
RM0.0169341033
|1 HELMET до TRY
₺0.1334270958
|1 HELMET до JPY
¥0.5976942903
|1 HELMET до RUB
₽0.3996372611
|1 HELMET до INR
₹0.3240588806
|1 HELMET до IDR
Rp61.1030559617
|1 HELMET до PHP
₱0.2204464141
|1 HELMET до EGP
￡E.0.1927153993
|1 HELMET до BRL
R$0.0233743663
|1 HELMET до CAD
C$0.0054552816
|1 HELMET до BDT
৳0.451954927
|1 HELMET до NGN
₦5.8643519522
|1 HELMET до UAH
₴0.1585820054
|1 HELMET до VES
Bs0.19320789
|1 HELMET до PKR
Rs1.0529072327
|1 HELMET до KZT
₸1.9598477987
|1 HELMET до THB
฿0.1286916083
|1 HELMET до TWD
NT$0.1244107276
|1 HELMET до CHF
Fr0.003409551
|1 HELMET до HKD
HK$0.0293979064
|1 HELMET до MAD
.د.م0.0381112034