Сьогоднішня ціна Helmet Insure (HELMET)

Поточна ціна Helmet Insure (HELMET) сьогодні становить 0.00378839 USD з ринковою капіталізацією $ 160.87K USD. Ціна HELMET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Helmet Insure:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.06 USD

- зміна ціни Helmet Insure протягом дня — +0.96%

- циркуляційна пропозиція – 42.46M USD

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