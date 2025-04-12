Ціна Hello Pets (PET)
Поточна ціна Hello Pets (PET) сьогодні становить 0.01190497 USD з ринковою капіталізацією $ 234.42K USD. Ціна PET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hello Pets:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hello Pets протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 19.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hello Pets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hello Pets до USD становила $ +0.0004198121.
За останні 60 днів зміна ціни Hello Pets до USD становила $ -0.0061857759.
За останні 90 днів зміна ціни Hello Pets до USD становила $ -0.0202664397434472.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.73%
|30 днів
|$ +0.0004198121
|+3.53%
|60 днів
|$ -0.0061857759
|-51.95%
|90 днів
|$ -0.0202664397434472
|-62.99%
Останній аналіз цін Hello Pets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.73%
-0.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hello Pets is an open entertainment ecosystem, aiming to be the next Disney in Web3. The PET token is the native token of the Hello Pets ecosystem. It is designed to explore the new expressions in Web3 through art, games, fashion and entertainment, and enable the community to engage in the Hello Pets ecosystem meaningfully.
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