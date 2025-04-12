Сьогоднішня ціна Hello Pets (PET)

Поточна ціна Hello Pets (PET) сьогодні становить 0.01190497 USD з ринковою капіталізацією $ 234.42K USD. Ціна PET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hello Pets:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hello Pets протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 19.66M USD

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