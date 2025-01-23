Ціна Hellar (HEL)
Поточна ціна Hellar (HEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hellar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28 USD
- зміна ціни Hellar протягом дня — -1.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hellar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hellar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hellar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hellar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.94%
|30 днів
|$ 0
|-17.73%
|60 днів
|$ 0
|-35.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hellar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-1.94%
-22.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hellar is an experimental new digital currency that enables anonymous, instant payments to anyone, anywhere in the world. Hellar uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network. Hellar Core is the name of the open source software which enables the use of this currency.
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