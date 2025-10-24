Актуальна ціна HELL YEAH сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HELLYEAH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HELLYEAH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HELL YEAH сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HELLYEAH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HELLYEAH на MEXC вже зараз.

Докладніше про HELLYEAH

Інформація про ціну HELLYEAH

Офіційний вебсайт HELLYEAH

Токеноміка HELLYEAH

Прогноз ціни HELLYEAH

Ціна HELL YEAH (HELLYEAH)

Актуальна ціна 1 HELLYEAH до USD:

Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни HELL YEAH (HELLYEAH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:45:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни HELL YEAH (HELLYEAH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,99%

-1,99%

Актуальна ціна HELL YEAH (HELLYEAH) становить --. За останні 24 години HELLYEAH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HELLYEAH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HELLYEAH змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HELL YEAH (HELLYEAH)

$ 4,53K
$ 4,53K$ 4,53K

$ 4,53K
$ 4,53K$ 4,53K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HELL YEAH — $ 4,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HELLYEAH — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,53K.

Історія ціни HELL YEAH (HELLYEAH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HELL YEAH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HELL YEAH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HELL YEAH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HELL YEAH до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-54,80%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке HELL YEAH (HELLYEAH)

Hell Yeah isn’t a pitch, it’s a feeling. You don’t need a whitepaper to understand it—when you hear the words, you already know. It’s the universal rally cry of hype, conviction, and raw momentum. A phrase said in locker rooms, on the timeline, and in every moment of pure energy. That’s the project: capturing that instant spark, bottling it into a coin, and letting the culture run with it. Hell yeah is the thesis.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс HELL YEAH (HELLYEAH)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни HELL YEAH (USD)

Скільки коштуватиме HELL YEAH (HELLYEAH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HELL YEAH (HELLYEAH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HELL YEAH.

Перегляньте прогноз ціни HELL YEAH вже зараз!

HELLYEAH до місцевих валют

Токеноміка HELL YEAH (HELLYEAH)

Розуміння токеноміки HELL YEAH (HELLYEAH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HELLYEAH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про HELL YEAH (HELLYEAH)

Скільки сьогодні коштує HELL YEAH (HELLYEAH)?
Актуальна ціна HELLYEAH у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HELLYEAH до USD?
Поточна ціна HELLYEAH до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HELL YEAH?
Ринкова капіталізація HELLYEAH — $ 4,53K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HELLYEAH?
Циркуляційна пропозиція HELLYEAH — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HELLYEAH?
HELLYEAH досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HELLYEAH?
Історична мінімальна ціна HELLYEAH становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі HELLYEAH?
Актуальний обсяг торгівлі HELLYEAH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HELLYEAH цього року?
HELLYEAH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HELLYEAH для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для HELL YEAH (HELLYEAH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

