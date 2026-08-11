Сьогоднішня ціна Helixa Cred

Поточна ціна Helixa Cred (CRED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRED до USD становить $ 0 за CRED.

Helixa Cred наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 91 393, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CRED. Протягом останніх 24 годин CRED торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRED змінився на +0,07% за останню годину та на -8,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Helixa Cred (CRED)

Ринкова капіталізація $ 91,39K$ 91,39K $ 91,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,39K$ 91,39K $ 91,39K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Helixa Cred — $ 91,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRED — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,39K.