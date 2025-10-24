Інформація щодо ціни Helix (HELIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00005822 $ 0,00005822 $ 0,00005822 Мін. за 24 год $ 0,00006159 $ 0,00006159 $ 0,00006159 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00005822$ 0,00005822 $ 0,00005822 Макс. за 24 год $ 0,00006159$ 0,00006159 $ 0,00006159 Рекордний максимум $ 0,000678$ 0,000678 $ 0,000678 Найнижча ціна $ 0,00005636$ 0,00005636 $ 0,00005636 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) -3,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73%

Актуальна ціна Helix (HELIX) становить $0,00005884. За останні 24 години HELIX торгувався між мінімумом у $ 0,00005822 і максимумом у $ 0,00006159, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HELIX становить $ 0,000678, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005636.

Що стосується короткострокових результатів, то HELIX змінився на -0,10% за останню годину, -3,13% за 24 години та на -0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Helix (HELIX)

Ринкова капіталізація $ 58,95K$ 58,95K $ 58,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,95K$ 58,95K $ 58,95K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Helix — $ 58,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HELIX — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,95K.