Ціна Helius Staked SOL (HSOL)
Поточна ціна Helius Staked SOL (HSOL) сьогодні становить 269.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helius Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 730.18K USD
- зміна ціни Helius Staked SOL протягом дня — +3.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ +8.37.
За останні 30 днів зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ +93.9171747300.
За останні 60 днів зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ -0.6061816650.
За останні 90 днів зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ +86.55792591873283.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +8.37
|+3.21%
|30 днів
|$ +93.9171747300
|+34.86%
|60 днів
|$ -0.6061816650
|-0.22%
|90 днів
|$ +86.55792591873283
|+47.33%
Останній аналіз цін Helius Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.57%
+3.21%
+24.36%
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