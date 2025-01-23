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Ціна Helius Staked SOL (HSOL)

USD

Графік ціни Helius Staked SOL (HSOL) в реальному часі

$269.45
$269.45$269.45
+3.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Helius Staked SOL (HSOL)

Поточна ціна Helius Staked SOL (HSOL) сьогодні становить 269.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helius Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 730.18K USD
- зміна ціни Helius Staked SOL протягом дня — +3.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Helius Staked SOL (HSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ +8.37.
За останні 30 днів зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ +93.9171747300.
За останні 60 днів зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ -0.6061816650.
За останні 90 днів зміна ціни Helius Staked SOL до USD становила $ +86.55792591873283.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +8.37+3.21%
30 днів$ +93.9171747300+34.86%
60 днів$ -0.6061816650-0.22%
90 днів$ +86.55792591873283+47.33%

Аналіз цін Helius Staked SOL (HSOL)

Останній аналіз цін Helius Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 260.03
$ 260.03$ 260.03

$ 271.42
$ 271.42$ 271.42

$ 289.34
$ 289.34$ 289.34

+3.57%

+3.21%

+24.36%

Ринкова інформація Helius Staked SOL (HSOL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 730.18K
$ 730.18K$ 730.18K

0.00
0.00 0.00

Що таке Helius Staked SOL ( HSOL)

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Ресурс Helius Staked SOL (HSOL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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