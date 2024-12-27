Ціна Helium IOT (IOT)
Поточна ціна Helium IOT (IOT) сьогодні становить 0.00108084 USD з ринковою капіталізацією $ 32.95M USD. Ціна IOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helium IOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.44K USD
- зміна ціни Helium IOT протягом дня — +2.94%
- циркуляційна пропозиція – 30.48B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helium IOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Helium IOT до USD становила $ +0.0000586632.
За останні 60 днів зміна ціни Helium IOT до USD становила $ -0.0000164386.
За останні 90 днів зміна ціни Helium IOT до USD становила $ -0.0002225338392752474.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.94%
|30 днів
|$ +0.0000586632
|+5.43%
|60 днів
|$ -0.0000164386
|-1.52%
|90 днів
|$ -0.0002225338392752474
|-17.07%
Останній аналіз цін Helium IOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+2.94%
+8.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The Helium Network is a decentralized, blockchain-based wireless infrastructure project that allows individuals and organizations to deploy and operate wireless networks through token incentivisation. It leverages the Solana Blockchain for its foundation. The primary token powering the network is HNT, while IOT and MOBILE tokens are used to facilitate the LoRaWAN and 5G networks, respectively. What makes your project unique? Decentralized Infrastructure: The Helium Network allows for the creation and maintenance of a distributed wireless network by incentivizing participants to contribute resources and share the benefits. Scalable and Secure: The network leverages the Solana Blockchain, which is known for its high scalability, low latency, and robust security. Multi-Use Case Support: The Helium Network supports various use cases, including IoT devices through the LoRaWAN network and high-speed mobile connectivity via the 5G network. Incentivized Participation: The Helium Network employs a token-based system to reward participants and encourage network growth. Proof-of-Coverage (PoC): A unique consensus algorithm employed by the LoRaWAN and 5G subnetworks, which rewards participants for verifying wireless network coverage. What’s next for your project? Today, the Helium Network is a rapidly growing decentralized wireless infrastructure with a global footprint. It continues to attract new users, developers, and organizations, paving the way for innovative applications and services. As the network expands, it aims to revolutionize the wireless communication landscape and further democratize access to connectivity What can your token be used for? The IOT token is the Governance token of the LoraWAN IOT Subnetworks, mined by IOT Hotspots through both data transfer proceeds as well as Proof of Coverage.
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