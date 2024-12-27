Сьогоднішня ціна Helium IOT (IOT)

Поточна ціна Helium IOT (IOT) сьогодні становить 0.00108084 USD з ринковою капіталізацією $ 32.95M USD. Ціна IOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Helium IOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.44K USD

- зміна ціни Helium IOT протягом дня — +2.94%

- циркуляційна пропозиція – 30.48B USD

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