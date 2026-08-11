Яка зараз ціна Helios Blockchain?

Helios Blockchain торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.38% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HLS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.38% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HLS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Helios Blockchain виглядає у порівнянні з токенами категорії Infrastructure,Smart Contract Platform,ETF,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem?

У сегменті Infrastructure,Smart Contract Platform,ETF,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem HLS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Helios Blockchain?

Ринкова капіталізація ₴17249177.53438963200000 розташовує HLS на #3888 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HLS?

Helios Blockchain згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HLS?

З 906432872.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.