Ціна HELIOS (HLX)
Поточна ціна HELIOS (HLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HELIOS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.09K USD
- зміна ціни HELIOS протягом дня — -36.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HELIOS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HELIOS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HELIOS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HELIOS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-36.20%
|30 днів
|$ 0
|-78.08%
|60 днів
|$ 0
|-71.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HELIOS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-33.78%
-36.20%
-53.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Helios (HLX) is an erc20 utility token on the Ethereum blockchain designed to revolutionize cryptocurrency mining by integrating the TitanX protocol, a system known for its supply reduction and buy pressure mechanisms. Helios operates with similar mechanics as TitanX, except it uses TITANX, instead of ETH, for mining operations, offering a unique approach to cryptocurrency engagement and asset growth.
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