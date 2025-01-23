Ціна Helicopter Finance (COPTER)
Поточна ціна Helicopter Finance (COPTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COPTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helicopter Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Helicopter Finance протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helicopter Finance до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Helicopter Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Helicopter Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Helicopter Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Helicopter Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Auto-liquidity token forked off Safemoon. USP of stimulus packages where major coins will be airdropped to holders - charity utility TBA.
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