Сьогоднішня ціна HELI Doge (HD)

Поточна ціна HELI Doge (HD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HELI Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.35 USD

- зміна ціни HELI Doge протягом дня — -1.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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