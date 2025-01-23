Ціна Helga Inu (HELGA)
Поточна ціна Helga Inu (HELGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HELGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helga Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.36 USD
- зміна ціни Helga Inu протягом дня — -2.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helga Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Helga Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Helga Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Helga Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.18%
|30 днів
|$ 0
|-17.70%
|60 днів
|$ 0
|-43.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Helga Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-2.18%
-2.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Helga - Floki's Wife
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