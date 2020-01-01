Токеноміка Helder (HELDER) Дізнайтеся ключову інформацію про Helder (HELDER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Helder (HELDER) Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Офіційний вебсайт: https://www.helder.world/ Купити HELDER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Helder (HELDER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Helder (HELDER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,80M $ 50,80M $ 50,80M Загальна пропозиція: $ 496,77M $ 496,77M $ 496,77M Циркуляційна пропозиція: $ 496,77M $ 496,77M $ 496,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,80M $ 50,80M $ 50,80M Історичний максимум: $ 0,109461 $ 0,109461 $ 0,109461 Історичний мінімум: $ 0,068149 $ 0,068149 $ 0,068149 Поточна ціна: $ 0,10226 $ 0,10226 $ 0,10226 Дізнайтеся більше про ціну Helder (HELDER)

Токеноміка Helder (HELDER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Helder (HELDER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HELDER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HELDER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HELDER, досліджуйте ціну токена HELDER в реальному часі!

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