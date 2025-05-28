Сьогоднішня ціна Helder (HELDER)

Поточна ціна Helder (HELDER) сьогодні становить 0,073863 USD з ринковою капіталізацією $ 36,71M USD. Ціна HELDER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Helder:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Helder протягом дня — +8,16%

- циркуляційна пропозиція – 497,03M USD

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