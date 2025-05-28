Ціна Helder (HELDER)
Поточна ціна Helder (HELDER) сьогодні становить 0,073863 USD з ринковою капіталізацією $ 36,71M USD. Ціна HELDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helder:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Helder протягом дня — +8,16%
- циркуляційна пропозиція – 497,03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helder до USD становила $ +0,00557527.
За останні 30 днів зміна ціни Helder до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Helder до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Helder до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00557527
|+8,16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Helder: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,71%
+8,16%
-8,34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.
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