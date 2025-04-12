Сьогоднішня ціна Helal Para Coin (HPC)

Поточна ціна Helal Para Coin (HPC) сьогодні становить 0.0036479 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65M USD. Ціна HPC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Helal Para Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Helal Para Coin протягом дня — +3.07%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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