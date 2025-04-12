Ціна Helal Para Coin (HPC)
Поточна ціна Helal Para Coin (HPC) сьогодні становить 0.0036479 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65M USD. Ціна HPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Helal Para Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Helal Para Coin протягом дня — +3.07%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Helal Para Coin до USD становила $ +0.00010878.
За останні 30 днів зміна ціни Helal Para Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Helal Para Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Helal Para Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010878
|+3.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Helal Para Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.67%
+3.07%
-36.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.
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