Сьогоднішня ціна HeLa USD (HLUSD)

Поточна ціна HeLa USD (HLUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HeLa USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 753.90K USD

- зміна ціни HeLa USD протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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