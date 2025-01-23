Ціна HeLa USD (HLUSD)
Поточна ціна HeLa USD (HLUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HeLa USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 753.90K USD
- зміна ціни HeLa USD протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HeLa USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HeLa USD до USD становила $ +0.0012940000.
За останні 60 днів зміна ціни HeLa USD до USD становила $ -0.0006485000.
За останні 90 днів зміна ціни HeLa USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0012940000
|+0.13%
|60 днів
|$ -0.0006485000
|-0.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HeLa USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.01%
-0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem. HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.
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