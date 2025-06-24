Сьогоднішня ціна HEIR (HEIR)

Поточна ціна HEIR (HEIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68,78K USD. Ціна HEIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HEIR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HEIR протягом дня — +2,16%

- циркуляційна пропозиція – 100,00B USD

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