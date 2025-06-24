Ціна HEIR (HEIR)
Поточна ціна HEIR (HEIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68,78K USD. Ціна HEIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HEIR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HEIR протягом дня — +2,16%
- циркуляційна пропозиція – 100,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEIR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HEIR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HEIR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HEIR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HEIR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,44%
+2,16%
-13,19%
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