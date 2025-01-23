Сьогоднішня ціна HEGIC yVault (YVHEGIC)

Поточна ціна HEGIC yVault (YVHEGIC) сьогодні становить 0.02039517 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVHEGIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HEGIC yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни HEGIC yVault протягом дня — -0.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін YVHEGIC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YVHEGIC.