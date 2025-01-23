Ціна HEGIC yVault (YVHEGIC)
Поточна ціна HEGIC yVault (YVHEGIC) сьогодні становить 0.02039517 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVHEGIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HEGIC yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни HEGIC yVault протягом дня — -0.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEGIC yVault до USD становила $ -0.00015276684498435.
За останні 30 днів зміна ціни HEGIC yVault до USD становила $ +0.0028600228.
За останні 60 днів зміна ціни HEGIC yVault до USD становила $ +0.0010181635.
За останні 90 днів зміна ціни HEGIC yVault до USD становила $ +0.00313051523777326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00015276684498435
|-0.73%
|30 днів
|$ +0.0028600228
|+14.02%
|60 днів
|$ +0.0010181635
|+4.99%
|90 днів
|$ +0.00313051523777326
|+18.13%
Останній аналіз цін HEGIC yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.73%
-8.87%
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