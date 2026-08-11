Сьогоднішня ціна Hegic

Поточна ціна Hegic (HEGIC) сьогодні становить $ 0,01409559, зі зміною 1,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HEGIC до USD становить $ 0,01409559 за HEGIC.

Hegic наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 190 606, з циркуляційною пропозицією у 1,08B HEGIC. Протягом останніх 24 годин HEGIC торгувався між $ 0,01396062 (мінімум) та $ 0,01441521 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,642093, тоді як історичний мінімум — $ 0,0048443.

У короткостроковій динаміці HEGIC змінився на +0,19% за останню годину та на +3,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,16K.

Ринкова інформація щодо Hegic (HEGIC)

Ринкова капіталізація $ 15,19M$ 15,19M $ 15,19M Обсяг (за 24 год) $ 5,16K$ 5,16K $ 5,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,19M$ 15,19M $ 15,19M Циркуляційне постачання 1,08B 1,08B 1,08B Загальна пропозиція 1 077 684 725,0 1 077 684 725,0 1 077 684 725,0

Поточна ринкова капіталізація Hegic — $ 15,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,16K. Циркуляційна пропозиція HEGIC — 1,08B, зі загальною пропозицією 1077684725.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,19M.