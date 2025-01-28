Ціна HeFi (HEFI)
Поточна ціна HeFi (HEFI) сьогодні становить 0.00271372 USD з ринковою капіталізацією $ 272.72K USD. Ціна HEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 759.51 USD
- зміна ціни HeFi протягом дня — +27.52%
- циркуляційна пропозиція – 100.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HeFi до USD становила $ +0.00058564.
За останні 30 днів зміна ціни HeFi до USD становила $ -0.0016946454.
За останні 60 днів зміна ціни HeFi до USD становила $ -0.0020628999.
За останні 90 днів зміна ціни HeFi до USD становила $ -0.015388395261742133.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00058564
|+27.52%
|30 днів
|$ -0.0016946454
|-62.44%
|60 днів
|$ -0.0020628999
|-76.01%
|90 днів
|$ -0.015388395261742133
|-85.00%
Останній аналіз цін HeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+27.52%
-16.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HeFi Project is a digital platform aimed at enhancing elderly life by merging health and finance. It leverages blockchain and AI for secure health data management and community engagement. HeFi Token, integral to this ecosystem, rewards users for participation, usable for various services within the platform.
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