Сьогоднішня ціна HeFi (HEFI)

Поточна ціна HeFi (HEFI) сьогодні становить 0.00271372 USD з ринковою капіталізацією $ 272.72K USD. Ціна HEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 759.51 USD

- зміна ціни HeFi протягом дня — +27.52%

- циркуляційна пропозиція – 100.49M USD

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