Токеноміка Hedgy the hedgehog (HEDGY) Дізнайтеся ключову інформацію про Hedgy the hedgehog (HEDGY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hedgy the hedgehog (HEDGY) Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic. Офіційний вебсайт: https://hedgyftm.com/ Купити HEDGY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hedgy the hedgehog (HEDGY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hedgy the hedgehog (HEDGY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 200,95K $ 200,95K $ 200,95K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 71,45M $ 71,45M $ 71,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 281,26K $ 281,26K $ 281,26K Історичний максимум: $ 0,074697 $ 0,074697 $ 0,074697 Історичний мінімум: $ 0,00166844 $ 0,00166844 $ 0,00166844 Поточна ціна: $ 0,00281262 $ 0,00281262 $ 0,00281262 Дізнайтеся більше про ціну Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Токеноміка Hedgy the hedgehog (HEDGY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hedgy the hedgehog (HEDGY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HEDGY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HEDGY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HEDGY, досліджуйте ціну токена HEDGY в реальному часі!

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