Ціна Hedgy the hedgehog (HEDGY)
Поточна ціна Hedgy the hedgehog (HEDGY) сьогодні становить 0.03370446 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна HEDGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedgy the hedgehog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.26K USD
- зміна ціни Hedgy the hedgehog протягом дня — +73.69%
- циркуляційна пропозиція – 71.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedgy the hedgehog до USD становила $ +0.01429998.
За останні 30 днів зміна ціни Hedgy the hedgehog до USD становила $ -0.0128170174.
За останні 60 днів зміна ціни Hedgy the hedgehog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hedgy the hedgehog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01429998
|+73.69%
|30 днів
|$ -0.0128170174
|-38.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hedgy the hedgehog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+73.69%
+74.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.
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