Сьогоднішня ціна Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Поточна ціна Hedgy the hedgehog (HEDGY) сьогодні становить 0.03370446 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна HEDGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hedgy the hedgehog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.26K USD

- зміна ціни Hedgy the hedgehog протягом дня — +73.69%

- циркуляційна пропозиція – 71.45M USD

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