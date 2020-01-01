Токеноміка HedgewaterDAO ($HWTR)

Токеноміка HedgewaterDAO ($HWTR)

Дізнайтеся ключову інформацію про HedgewaterDAO ($HWTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація HedgewaterDAO ($HWTR)

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.

We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.

We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Офіційний вебсайт:
https://www.hedgewater.xyz/
Whitepaper:
https://gitbook.hedgewater.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни HedgewaterDAO ($HWTR)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HedgewaterDAO ($HWTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 572.51K
$ 572.51K$ 572.51K
Загальна пропозиція:
$ 111.60M
$ 111.60M$ 111.60M
Циркуляційна пропозиція:
$ 107.20M
$ 107.20M$ 107.20M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 596.01K
$ 596.01K$ 596.01K
Історичний максимум:
$ 0.08057
$ 0.08057$ 0.08057
Історичний мінімум:
$ 0.00113541
$ 0.00113541$ 0.00113541
Поточна ціна:
$ 0.00534051
$ 0.00534051$ 0.00534051

Токеноміка HedgewaterDAO ($HWTR): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки HedgewaterDAO ($HWTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $HWTR, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HWTR, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HWTR, досліджуйте ціну токена $HWTR в реальному часі!

Прогноз ціни $HWTR

Хочете знати, куди рухається $HWTR? Наша сторінка прогнозу ціни $HWTR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.