Токеноміка HedgewaterDAO ($HWTR) Дізнайтеся ключову інформацію про HedgewaterDAO ($HWTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HedgewaterDAO ($HWTR) Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance. Офіційний вебсайт: https://www.hedgewater.xyz/ Whitepaper: https://gitbook.hedgewater.xyz/ Купити $HWTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HedgewaterDAO ($HWTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HedgewaterDAO ($HWTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 572.51K $ 572.51K $ 572.51K Загальна пропозиція: $ 111.60M $ 111.60M $ 111.60M Циркуляційна пропозиція: $ 107.20M $ 107.20M $ 107.20M FDV (повністю розведена вартість): $ 596.01K $ 596.01K $ 596.01K Історичний максимум: $ 0.08057 $ 0.08057 $ 0.08057 Історичний мінімум: $ 0.00113541 $ 0.00113541 $ 0.00113541 Поточна ціна: $ 0.00534051 $ 0.00534051 $ 0.00534051 Дізнайтеся більше про ціну HedgewaterDAO ($HWTR)

Токеноміка HedgewaterDAO ($HWTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HedgewaterDAO ($HWTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $HWTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HWTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HWTR, досліджуйте ціну токена $HWTR в реальному часі!

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