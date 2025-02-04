Сьогоднішня ціна HedgewaterDAO ($HWTR)

Поточна ціна HedgewaterDAO ($HWTR) сьогодні становить 0.062428 USD з ринковою капіталізацією $ 6.69M USD. Ціна $HWTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HedgewaterDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD

- зміна ціни HedgewaterDAO протягом дня — +68.93%

- циркуляційна пропозиція – 107.20M USD

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