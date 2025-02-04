Ціна HedgewaterDAO ($HWTR)
Поточна ціна HedgewaterDAO ($HWTR) сьогодні становить 0.062428 USD з ринковою капіталізацією $ 6.69M USD. Ціна $HWTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HedgewaterDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD
- зміна ціни HedgewaterDAO протягом дня — +68.93%
- циркуляційна пропозиція – 107.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HedgewaterDAO до USD становила $ +0.02547281.
За останні 30 днів зміна ціни HedgewaterDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HedgewaterDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HedgewaterDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02547281
|+68.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HedgewaterDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+68.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem. We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets. We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.
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