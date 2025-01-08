Ціна HedgeTrade (HEDG)
Поточна ціна HedgeTrade (HEDG) сьогодні становить 0.0072288 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HedgeTrade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61K USD
- зміна ціни HedgeTrade протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HedgeTrade до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HedgeTrade до USD становила $ +0.0007553720.
За останні 60 днів зміна ціни HedgeTrade до USD становила $ +0.0022922691.
За останні 90 днів зміна ціни HedgeTrade до USD становила $ +0.00205572386908747.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.19%
|30 днів
|$ +0.0007553720
|+10.45%
|60 днів
|$ +0.0022922691
|+31.71%
|90 днів
|$ +0.00205572386908747
|+39.74%
Останній аналіз цін HedgeTrade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.71%
-1.19%
+3.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HedgeTrade is a decentralized prediction market focused on a wide variety of financial assets. Trade predictions can then be purchased using the HEDG token for users to replicate and learn from. Correct trade predictions award the trade predictor with the HEDG tokens originally put forth by those individuals who purchased that prediction originally through the marketplace. Incorrect trade predictions see the HEDG tokens used to buy that prediction returned to the original buyer(s).
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