Сьогоднішня ціна HedgeTrade (HEDG)

Поточна ціна HedgeTrade (HEDG) сьогодні становить 0.0072288 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HedgeTrade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.61K USD

- зміна ціни HedgeTrade протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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